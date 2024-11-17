Кейн рассказал, в чём АПЛ следует взять пример с Бундеслиги

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн считает, что в Премьер-лиге должен быть зимний перерыв.

По словам капитана «трёх львов», длительная пауза в середине сезона очень важна для футболистов.

«В прошлом году у меня был первый в карьере опыт продолжительного зимнего перерыва. Это действительно помогло мне восстановиться в трудный период. Жаль, что в Премьер-лиге такого перерыва нет. Очень важно иметь возможность отдохнуть и набраться сил – хотя бы на протяжении недели или около того», – заявил Кейн на пресс-конференции в преддверии воскресного матча Лиги наций против сборной Ирландии.