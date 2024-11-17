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Лучшая реализация в топ-лигах: «Барселона» – первая, «Реал» – 15-й, «Манчестер Юнайтед» – 92-й

17 Ноября 2024 • 05:50 Комментировать
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
24.11 19:30

«Барселона» лидирует среди команд пяти ведущих европейских лиг по показателю реализации в нынешнем сезоне.

«Сине-гранатовые» забили 40 голов в Ла Лиге при 33 ожидаемых голах (xG) – наибольшая разница среди всех представителей топ-5 европейских чемпионатов. На второй позиции, согласно WhoScored, располагается «Бавария» – 31 гол при 25 xG. Замыкает тройку «Марсель» – 23 при 18.

Действующий чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал» – занимает 15-ю строчку в рейтинге с 25 фактическими забитыми мячами при 24 ожидаемых. В числе худших оказался «Манчестер Юнайтед», поразивший ворота соперников по АПЛ всего 11 раз при созданных моментах на 19 xG. Наихудший результат принадлежит «Бетису» – 23 xG и всего 13 «реальных» голов.

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