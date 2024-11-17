Важный игрок сборной Аргентины досрочно покинул расположение команды

Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро покинул расположение сборной Аргентины из-за травмы.

Лидер обороны «альбиселесте» был заменён в перерыве недавнего отборочного матча чемпионата мира против Парагвая, завершившегося поражением чемпионов мира (1:2). По информации журналиста Гастона Эдуля, из-за повреждения Ромеро не поможет своей сборной в ближайшем поединке против Перу, который состоится 20 ноября. 26-летний футболист досрочно возвращается в расположение «Тоттенхэма».

Встреча Аргентина – Перу стартует в 03:00 по московскому времени. В настоящий момент коллектив Лионеля Скалони лидирует в оборочной группе, на три очка опережая сборные Уругвая и Колумбии.