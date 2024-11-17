«Астон Вилла» нацелилась на перспективного игрока «Манчестер Юнайтед»

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Амасс может перебраться в другой клуб Английской премьер-лиги.

За развитием 17-летнего футболиста внимательно следят представители «Астон Виллы», уже установившие связь с окружением англичанина, сообщает United Stand. Сам игрок не торопится уходить: он хочет понять, какой будет его роль при новом главном тренере «красных дьяволов» Рубене Амориме, прежде чем принимать решение по будущему.

Гарри Амасс пока не дебютировал за первую команду «Манчестер Юнайтед», но уже попадал в заявку на матчи нынешнего сезона. Контракт юного латераля, выступающего преимущественно за дубль манкунианцев, рассчитан до 2027 года.