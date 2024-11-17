Дьёкереш прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» пополнили число претендентов на шведского футболиста после назначения Рубена Аморима, при котором форвард раскрылся в Лиссабоне.

В субботу Дьёкереш помог сборной Швеции обыграть Словакию в Лиге наций (2:1), отметившись голом и ассистом. По окончании встречи журналисты спросили у 26-летнего игрока о «Манчестер Юнайтед».

«Переход в «Манчестер Юнайтед» к Амориму? Полагаю, у него там уже есть нападающие.

Жаль, что он ушёл из «Спортинга», но мы, конечно, понимаем его решение. Аморим сыграл ключевую роль в моём развитии. Он предоставил мне шанс и помог стать лучше», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Дьёкереша.