«Ювентус» может усилиться защитником «Челси» в январе

«Ювентус» ведёт поиски усиления на позицию центрального защитника.

Туринцам требуется игрок, способный заменить выбывшего до конца сезона Глейсона Бремера. Согласно информации La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» включила в список интересов Бенуа Бадьяшиля из «Челси». Уже в январе гранд Серии А может провести переговоры с «синими» по 23-летнему французу.

Бенуа Бадьяшиль принял участие в восьми матчах команды Энцо Марески в текущем сезоне. В Премьер-лиге центрбек появился на поле только однажды, выйдя на замену по ходу второго тайма поединка с «Ливерпулем».

Стоимость Бадьяшиля оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.