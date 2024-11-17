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«Ювентус» может усилиться защитником «Челси» в январе

17 Ноября 2024 • 01:00 Комментировать
Лестер
...
Челси
23.11 15:30

«Ювентус» ведёт поиски усиления на позицию центрального защитника.

Туринцам требуется игрок, способный заменить выбывшего до конца сезона Глейсона Бремера. Согласно информации La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» включила в список интересов Бенуа Бадьяшиля из «Челси». Уже в январе гранд Серии А может провести переговоры с «синими» по 23-летнему французу.

Бенуа Бадьяшиль принял участие в восьми матчах команды Энцо Марески в текущем сезоне. В Премьер-лиге центрбек появился на поле только однажды, выйдя на замену по ходу второго тайма поединка с «Ливерпулем».

Стоимость Бадьяшиля оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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