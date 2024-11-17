Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделоф получил новую травму

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф травмировался в матче за сборную Швеции.

30-летний футболист вышел в стартовом составе шведов в поединке Лиги наций против сборной Словакии, но уже на 26-й минуте был заменён из-за повреждения. Уйти с поля представитель «красных дьяволов» смог только с помощью медперсонала.

На счету Виктора Линделофа семь матчей за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне. На старте кампании центрбек также отсутствовал из-за травмы.

Текстовая трансляция встречи сборных Швеции и Словакии доступна на сайте LiveResult.ru. На данный момент хозяева ведут со счётом 2:1.