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Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделоф получил новую травму

17 Ноября 2024 • 00:14 Комментировать
Швеция
2:1
Словакия

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф травмировался в матче за сборную Швеции.

30-летний футболист вышел в стартовом составе шведов в поединке Лиги наций против сборной Словакии, но уже на 26-й минуте был заменён из-за повреждения. Уйти с поля представитель «красных дьяволов» смог только с помощью медперсонала.

На счету Виктора Линделофа семь матчей за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне. На старте кампании центрбек также отсутствовал из-за травмы.

Текстовая трансляция встречи сборных Швеции и Словакии доступна на сайте LiveResult.ru. На данный момент хозяева ведут со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
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