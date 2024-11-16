Стало известно, на какого футболиста «Ливерпуль» бросит все силы предстоящей зимой.

По информации Anfield Watch, главной трансферной целью «Ливерпуля» является левый защитник «Борнмута» Милош Керкез.

В этом сезоне 21-летний венгерский футболист появился на поле в 11 матчах Английской премьер-лиги, в которых сделал две результативные передачи.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

Стоит сказать, что на счету Керкеза уже 21 матч за сборную Венгрии и два оформленных ассиста. За команду защитник дебютировал в возрасте 19 лет.