Александер-Арнольд может стать самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля»

«Ливерпуль» готов сделать своего защитника Трента Александера-Арнольда самым высокооплачиваемым игроком клуба. Об этом сообщает TBR Football.

По данным источника, за ситуацией 26-летнего игрока следят многие ведущие клубы Европы, среди которых «Реал», «Барселона», «Бавария» и «ПСЖ».

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

Действующий трудовой договор защитника с мерсисайдцами рассчитан до июня 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 70 миллионов евро.