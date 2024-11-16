Вингер «Барселоны» Рафинья Диас может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

Ранее стало известно, что лондонский клуб уже связывался с каталонцами, но официального предложения пока не поступало.

El Nacional утверждает, что за трансфер 27-летнего бразильца «Арсенал» готов выложить 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафинья принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 мячей и стал автором десяти результативных передач.

Действующий контракт Рафиньи с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 млн евро.