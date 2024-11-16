«Ливерпуль» нацелился на 18-летнего защитника «Аякса»

Левый защитник «Аякса» Йоррель Хато может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает TuttoJuve.

По данным источника, «Ливерпуль» готов побороться за 18-летнего защитника «Аякса» вместе с «Ювентусом». Отмечается, что у мерсисайдцев больше шансов на успех, так как туринцы не планируют платить 30 миллионов евро за Хато.

В нынешнем сезоне Хато принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми голами и стал автором четырех результативных передач.

Контракт Хато с «Аяксом» рассчитан до 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 млн евро.