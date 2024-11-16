Центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный может сменить клубную прописку.

Как стало известно CaughtOffside, два клуба Английской премьер-лиги поспорят за 22-летнего футболиста, речь идет о «Тоттенхэме» и «Челси». По данным источника, сумма потенциальной сделки может составить 60 миллионов евро.

Забарный выступает за «Борнмут» с января 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Забарного с «Борнмутом» рассчитан до 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 32 млн евро.