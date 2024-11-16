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Дешам ответил на вопрос о Погба

16 Ноября 2024 • 21:32 Комментировать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о Поле Погба, с которым расторг контракт «Ювентус».

«Да, я видел новость о расторжении контракта, но не знаю, что он предпримет дальше. Сейчас он индивидуально работает над своей физической формой», - цитирует Дешама Football Italia.

Ранее в СМИ появилась информация, что Погба будет заниматься на базе «Манчестер Юнайтед», за который он выступал шесть лет.

Напомним, что год назад Погба нарушил антидопинговые правила и был отстранён от футбола, но француз сможет вернуться на поле уже весной, на данный момент Поль находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Дидье Дешам Поль Погба
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