Дешам ответил на вопрос о Погба

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о Поле Погба, с которым расторг контракт «Ювентус».

«Да, я видел новость о расторжении контракта, но не знаю, что он предпримет дальше. Сейчас он индивидуально работает над своей физической формой», - цитирует Дешама Football Italia.

Ранее в СМИ появилась информация, что Погба будет заниматься на базе «Манчестер Юнайтед», за который он выступал шесть лет.

Напомним, что год назад Погба нарушил антидопинговые правила и был отстранён от футбола, но француз сможет вернуться на поле уже весной, на данный момент Поль находится в статусе свободного агента.