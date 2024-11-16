Назван лидер в гонке за Дьёкерешем

Центральный нападающий португальского «Спортинга» Виктор Дьёкереш может продолжить карьеру в лондонском «Челси». Об этом сообщает Fichajes.

По данным источника, на сегодняшний день «Челси» является лидером в гонке за 26-летним голеадором.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 18 встречах с учетом всех турниров, забил 23 мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Действующий трудовой договор шведа со «Спортингом» рассчитан до середины 2028 года. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.