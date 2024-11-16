Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба на время присоединится к бывшему клубу. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, после расторжения контракта с итальянским «Ювентусом» 31-летний Погба будет тренироваться на базе «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне. Отмечается, что француз будет находиться там до тех пор, пока не найдет себе новый клуб.

Напомним, Погба выступал за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2022 год. За это время он принял участие в 233 встречах с учетом всех турниров, в которых забил 39 мячей и сделал 48 результативных передач.