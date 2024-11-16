Появилась информация о будущем вингера мюнхенской «Баварии» Лероя Сане.

Ранее сообщалось, что немецкий гранд намерен расстаться с 28-летним высокооплачиваемым футболистом.

CaughtOffside утверждает, что Сане не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед», который активно за ним следит. По данным источника, если Сане действительно покинет «Баварию», то только ради лондонского «Арсенала».

В этом сезоне Сане появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми голами.

Действующий трудовой договор Сане с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 60 миллионов евро.