Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, останется ли Сон в «Тоттенхэме» слухи

16 Ноября 2024 • 20:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
23.11 20:30

Вингер лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин не покинет клуб. Об этом сообщает известный инсайдер Флориан Плеттенберг.

По данным источника, «Тоттенхэм» рассчитывает воспользоваться опцией продления контракта с 32-летним игроком до 2026 года. Утверждается, что это почти решенный вопрос.

Журналист отметил, что сам Сон также хочет продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Напомним, южнокореец выступает за «шпор» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми голами и стал автором трех результативных передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Сона в 45 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сон Хын Мин

Новости по матчу

Сегодня, 16 Ноября
20:33
Стало известно, останется ли Сон в «Тоттенхэме»
15 Ноября
18:21
Ковачич: Перерыв пойдёт на пользу «Манчестер Сити»
06:01
Родри – третий по среднему рейтингу в АПЛ в 2024 году, Холанн – лишь десятый
14 Ноября
23:27
Аке объяснил трудности «Манчестер Сити» в матчах с аутсайдерами АПЛ
03:26
Кукурелья объяснил, почему Родри заслужил «Золотой мяч»
01:28
Палмер: «Я не собирался переходить в «Челси», меня уговорили» 1
13 Ноября
22:12
Инсайдер Романо рассказал о планах «Тоттенхэма» по будущему Сона
16:21
«Манчестер Сити» снова потерял Доку
05:18
Грилиш может сменить «Манчестер Сити» на другой английский топ-клуб 3
03:14
Экс-капитан «Реала» Начо выбрал между Родри и Винисиусом 1
02:51
Родри поделился мнением о «Барселоне» Флика
01:49
Два топ-клуба Серии А поспорят за игрока «Тоттенхэма» Дрэгушина
12 Ноября
23:39
Родри назвал самый важный момент в своей карьере
23:04
Агуэро объяснил стабильность «Манчестер Сити» при Гвардиоле 1
22:32
Агуэро оценил шансы «Манчестер Сити» на трофеи
22:01
Родри рассказал, как получил сообщение от игрока «Манчестер Юнайтед» после травмы
17:32
Родри рассказал, почему Мората называл его тупым 1
17:18
Родри ответил, знал ли заранее о победе в голосовании на «Золотой мяч»
15:45
Родри: Когда я пришёл в «Манчестер Сити», Гвардиола собирался уйти через год
15:35
Родри назвал единственного игрока, который способен приблизиться к Месси и Роналду
11 Ноября
21:46
Команда, забивавшая больше всех мячей в текущем сезоне АПЛ, идёт на 10-м месте в таблице
16:31
«Манчестер Сити» решил купить одноклубника Захаряна
05:35
Салах – второй в рейтинге кандидатов на звание игрока сезона в АПЛ, Холанн – третий 1
04:50
Гвардиола: «Будет здорово, когда мы снова выиграем» 1
10 Ноября
06:53
«Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на игрока с ценником в 40 млн евро
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Реал» готов продать Винисиуса за 250 млн евро при одном условии Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову Фернандеш: «Есть много вещей, которые вы не знаете о Криштиану Роналду» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Рамос предложил свои услуги «Реалу» – известен ответ Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки
Спортивные новости
«Локомотив» выиграл у «Торпедо» и закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ Фриц победил Зверева и пробился в финал Итогового турнира АТР Рыбин похвалил «Колорадо» за расположение к Ничушкину Корешков считает Джонса фаворитом в поединке с Миочичем Тренер Янчук: «Хачанову всегда не хватало мастерства, которое есть у Медведева и Рублёва» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Ноября
21:32 · Англия. Премьер-лига
Дешам ответил на вопрос о Погба
21:22 · Англия. Премьер-лига
Назван лидер в гонке за Дьёкерешем слухи
20:49 · Англия. Премьер-лига
Погба вернётся в «Манчестер Юнайтед» слухи
20:41 · Англия. Премьер-лига
Сане выбрал новый клуб 1 слухи
20:33 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, останется ли Сон в «Тоттенхэме» слухи
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» показал, как Гвардиола кричит на игроков в раздевалке
18:42 · Англия. Премьер-лига
Вейга: Все в «Челси» хотят выигрывать трофеи
17:12 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет купить звезду «Барселоны» 2
14:52 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: «Встану против всех, чтобы защитить моих футболистов»
14:44 · Англия. Премьер-лига
Аморим назвал главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
13:17 · Англия. Премьер-лига
Пике: «Я мог перейти в «Ювентус»
12:06 · Англия. Премьер-лига
Аморим рассказал, с чего начнёт работу в «Манчестер Юнайтед» 3
11:40 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» приняли решение по Кьезе 1
10:25 · Англия. Премьер-лига
Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной»
09:06 · Англия. Премьер-лига
Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед»
15 Ноября
21:24 · Англия. Премьер-лига
Жезус может уйти из «Арсенала» в мадридский клуб 2
18:21 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: Перерыв пойдёт на пользу «Манчестер Сити»
15:36 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой написал прощальное письмо после ухода из «Манчестер Юнайтед» 4
15:25 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не сможет купить Александер-Арнольда зимой – названа причина 5
15:07 · Англия. Премьер-лига
Салах назвал футболистов, которыми восхищается
14:57 · Англия. Премьер-лига
Мудрик может уйти из «Челси» в другой клуб АПЛ
14:29 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» Кукурелья высказался о загруженном графике
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить полузащитника - названо имя
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ливерпуль» поборются за игрока стоимостью 100 млн евро
12:11 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист «Реала» выбрал в команду защитника за 80 млн евро 2
Все новости