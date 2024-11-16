Стало известно, останется ли Сон в «Тоттенхэме»

Вингер лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин не покинет клуб. Об этом сообщает известный инсайдер Флориан Плеттенберг.

По данным источника, «Тоттенхэм» рассчитывает воспользоваться опцией продления контракта с 32-летним игроком до 2026 года. Утверждается, что это почти решенный вопрос.

Журналист отметил, что сам Сон также хочет продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Напомним, южнокореец выступает за «шпор» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми голами и стал автором трех результативных передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Сона в 45 миллионов евро.