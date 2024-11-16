«Манчестер Сити» показал, как Гвардиола кричит на игроков в раздевалке

В скором времени «Манчестер Сити» выпустит документальный фильм, посвящённый прошлому сезону. Чемпионы Англии последних лет выпустили тизер, на котором главный тренер команды Хосеп Гвардиола кричит на футболистов в раздевалке после одного из матчей.

«Вот почему никто не выигрывал Премьер-лигу четыре раза подряд! Вот почему! Потому что это так сложно! Вы должны взять на себя ответственность, друзья мои!» - кричал Гвардиола команде.

Как известно, «Манчестер Сити» в прошлом сезоне стал чемпионом Англии четвёртый год подряд. На текущий момент команда располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.