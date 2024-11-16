Вейга: Все в «Челси» хотят выигрывать трофеи

Центральный защитник «Челси» Ренату Вейга поделился комментарием о своих амбициях.

— Я всегда хочу быть лучшей версией себя. И нет лучшего места для этого, чем «Челси». Я хочу отдавать все силы этому большому клубу, чтобы выиграть много трофеев. Это то, чего мы все хотим, — приводит слова португальца журналист Фабрицио Романо.

21-летний Вейга выступает за «Челси» с июля этого года. В футболке лондонского коллектива он принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

Трудовой договор защитника с «Челси» рассчитан до июня 2031 года.