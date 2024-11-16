Клуб АПЛ хочет купить звезду «Барселоны»

Вингер Рафинья не покинул «Барселону» летом, а теперь является одним из лидеров команды. В 17 матчах сезона бразильский футболист записал на свой счёт 12 голов и 10 результативных передач на партнёров.

Как стало известно журналистам портала TodoFichajes, интерес к Рафинье проявляет «Арсенал». Лондонцы уже связывались с «Барселоной» для наведения справок, но предложения, судя по всему, ещё не было.

Отмечается, что трансфер Рафиньи точно не состоится зимой. Скорее всего, лондонцы попытаются подписать игрока летом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Рафинью в 60 миллионов евро.