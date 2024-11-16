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Гвардиола договорился с «Манчестер Сити» о продлении контракта слухи

16 Ноября 2024 • 16:33 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
23.11 20:30

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлит трудовой договор с клубом. Об этом вещает Football Insider.

По данным источника, Гвардиола и «Манчестер Сити» достигли соглашения о продлении сотрудничества до 2026 года. Утверждается, что сделка закрыта уже на 99 процентов.

Ожидается, что в ближайшее время состоится официальное объявление со стороны «Манчестер Сити» о продлении контракта с 54-летним тренером.

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время клуб выиграл шесть чемпионских титулов и множество других трофеев.  

Текущий контракт Гвардиолы с «горожанами» истекает в конце этого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
16 Ноября 2024 в 16:57
ай пепка-физрук! )))
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