Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: «Встану против всех, чтобы защитить моих футболистов»

Португальский специалист Рубен Аморим, недавно возглавивший «Манчестер Юнайтед», намерен защищать своих подопечных от критики.
«Я буду делать все ради моей команды. Если понадобится, то встану против всех, чтобы защитить моих футболистов. Это один из главных аспектов моей работы. Сделаю все, что в моих силах, дабы вернуть «МЮ» на законное место. Буду делать все для победы», - передает слова португальского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.
Аморим сменил у руля манкунианцев нидерландского специалиста Эрика тен Хага. После 11 туров Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 15 баллов и занимают 13-е место в турнирной таблице.
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