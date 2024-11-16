Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: «Встану против всех, чтобы защитить моих футболистов»

«Я буду делать все ради моей команды. Если понадобится, то встану против всех, чтобы защитить моих футболистов. Это один из главных аспектов моей работы. Сделаю все, что в моих силах, дабы вернуть «МЮ» на законное место. Буду делать все для победы», - передает слова португальского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.