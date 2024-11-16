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Аморим назвал главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

16 Ноября 2024 • 14:44 Комментировать

Центральный защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу может переехать на туманный Альбион. Об этом стало известно порталу Todofichajes.

По данным журналистов, новым местом работы 23-летнего португальца может стать «Манчестер Юнайтед». Новый главный тренер манкунианцев Рубен Аморим обозначил соотечественника как приоритетную трансферную цель на следующий год.

Инасиу связан трудовым соглашением со «Спортингом» до лета 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Примейры Гонсалу провел десять матчей, забил один гол и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Гонсалу Инасиу ещё теги
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