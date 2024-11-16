Пике: «Я мог перейти в «Ювентус»

Экс-защитник сборной Испании Херард Пике рассказал, что мог оказаться в «Ювентусе».

«В последний год в «Манчестер Юнайтед» перед возвращением в «Барселону» я мог оказаться в «Ювентусе», но когда я съездил домой, то принял окончательное решение.

В «Манчестер Юнайтед» я провёл три года, оказавшись в этом клубе в семнадцать лет, в то время в команде была пара лучших центральных защитников в лиге – Видич и Фердинанд. Мы выиграли Лигу чемпионов и АПЛ, но я играл мало», - цитирует Corriere dello Sport.

Пике провёл 14 лет в «Барселоне» после возвращения из «Манчестер Юнайтед» и выиграл с каталонцами все возможные трофеи.