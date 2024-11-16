Аморим рассказал, с чего начнёт работу в «Манчестер Юнайтед»

«Для меня большое значение имеет идентичность. Поэтому с первого же дня будем трудиться над этим аспектом. Как играть и бить по мячу – это мелочи. Поэтому, если необходимо выбрать что-то основное, то первая цель – это идентичность», - передает слова португальского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.