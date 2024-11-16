В «Ливерпуле» приняли решение по Кьезе

Итальянский вингер Федерико Кьеза продолжит выступления за «Ливерпуль». Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в мерсисайдском клубе приняли решение не расставаться с 27-летним полузащитником, несмотря на новости о желании игрока сменить команду в январе. Футболист недоволен количеством игровой практики в английском гранде. В чемпионате Англии Кьеза поучаствовал всего в одной встрече.

Федерико пополнил ряды «Ливерпуля» летом 2024 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в 2028-м. Его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.