Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной»

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес сделал выбор между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Об этом стало известно журналистам El Nacional.

По сообщениям источника, обладатель «Золотого мяча» больше склоняется к потенциальному трансферу в стан «сине-гранатовых», а не в «королевский» клуб. Испанец может задуматься о смене прописки в летнее трансферное окно. Родри склоняется к возвращению на родину, где ранее выступал за «Атлетико».

В текущем сезоне полузащитник сыграл всего три поединка, после чего получил травму крестообразных связок колена.