Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на приход в английский гранд португальского тренера Рубена Аморима. Он сменил у руля манкунианцев нидерландца Эрика тен Хага.

«Хочу пожелать Амориму и «МЮ» всего самого лучшего», - приводит слова 39-летнего нападающего инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Аморим перешел на работу в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга». Наставник заключил с многократным чемпионом Англии трехлетнее трудовое соглашение.

По итогам 11 туров Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 15 баллов и занимают 13-е место в турнирной таблице.