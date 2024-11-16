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Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед»

16 Ноября 2024 • 09:06 Комментировать

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на приход в английский гранд португальского тренера Рубена Аморима. Он сменил у руля манкунианцев нидерландца Эрика тен Хага.

«Хочу пожелать Амориму и «МЮ» всего самого лучшего», - приводит слова 39-летнего нападающего инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Аморим перешел на работу в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга». Наставник заключил с многократным чемпионом Англии трехлетнее трудовое соглашение.

По итогам 11 туров Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 15 баллов и занимают 13-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рубен Аморим ещё теги
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