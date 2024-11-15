Жезус может уйти из «Арсенала» в мадридский клуб

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным источника, в трансфере бразильского форварда заинтересован мадридский «Атлетико». Трансферная стоимость Габриэля оценивается в 55 миллионов евро, а его трудовое соглашение с «канонирами» рассчитано до конца июня 2027 года.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Жезус принял участие в девяти поединках, не отметившись голевыми действиями.

После 13 матчей Ла Лиги «матрасники» набрали 26 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.