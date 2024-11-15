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Ковачич: Перерыв пойдёт на пользу «Манчестер Сити»

15 Ноября 2024 • 18:21 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
23.11 20:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич высказался о текущей ситуации в команде.

Напомним, подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли четыре матча подряд.

— Ситуация в «Манчестер Сити» сейчас не идеальна, но мы должны прийти в себя как можно скорее. Этот перерыв будет полезен для нас. Нам нужно отдохнуть и вернуться сильнее, — приводит слова Ковачича The Croatian Lad.

После 11 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 23 очка.

Ближайшим соперником «Манчестер Сити» станет «Тоттенхэм». Игра 12-го тура пройдет 23 ноября, начало — в 20:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Матео Ковачич

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