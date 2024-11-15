Ковачич: Перерыв пойдёт на пользу «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич высказался о текущей ситуации в команде.

Напомним, подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли четыре матча подряд.

— Ситуация в «Манчестер Сити» сейчас не идеальна, но мы должны прийти в себя как можно скорее. Этот перерыв будет полезен для нас. Нам нужно отдохнуть и вернуться сильнее, — приводит слова Ковачича The Croatian Lad.

После 11 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 23 очка.

Ближайшим соперником «Манчестер Сити» станет «Тоттенхэм». Игра 12-го тура пройдет 23 ноября, начало — в 20:30 по мск.