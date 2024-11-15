Ван Нистелрой написал прощальное письмо после ухода из «Манчестер Юнайтед»

Руд ван Нистелрой после увольнения Эрика тен Хага был временным тренером «Манчестер Юнайтед». После назначения Рубена Аморима нидерландец покинул клуб. В пятницу ван Нистелрой опубликовал в социальных сетях прощальное письмо.

«Всем в футбольном клубе «Манчестер Юнайтед», в особенности персоналу, игрокам и болельщикам. Я хочу поблагодарить вас от всего сердца за ваши невероятные усилия и поддержку. Для меня было привилегией и честью представлять клуб в качестве игрока, тренера и временного рулевого. Я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые мы разделили вместе.

«Манчестер Юнайтед» всегда будет занимать особое место в моём сердце, и я надеюсь, что в скором времени на «Олд Траффорд» будет ещё много славных дней – не только потому, что я хочу видеть успехи клуба, но и потому, что вы все этого заслуживаете! Всего наилучшего и берегите себя. Руд», - написал ван Нистелрой.