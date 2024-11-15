«Реал» не сможет купить Александер-Арнольда зимой – названа причина

Поговаривают, что следующим клубом защитника Трента Александер-Арнольда станет «Реал». Как сообщает Relevo, мадридцы после серьёзной травмы Дани Карвахаля были открыты к тому, чтобы не дожидаться лета и подписать Александер-Арнольда уже зимой. Впрочем, сам футболист сделал такой вариант невозможным. Трент не хочет покидать «Ливерпуль» посреди сезона – он настроен красивой уйти летом с титулами.

Отметим, что летом «Реал» может подписать 26-летнего Трента Александер-Арнольда как свободного агента.

Кстати, «Ливерпуль» сейчас лидирует не только в Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов.