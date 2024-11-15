Салах назвал футболистов, которыми восхищается

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал футболистов, которыми он восхищается.

«Мне нравится, как играли Роналдо, Зидан и Тотти. Я всегда смотрел на них, они наслаждались игрой. Я смотрел и на Криштиану Роналду, когда начинал играть в Европе. Он посвятил всё футболу. То, как он следит за собой, – это безумие. Вы можете видеть его показатели.

У меня была отличная возможность поиграть с Тотти. Я играл вместе с ним в «Роме» в течение двух лет. Это было невероятное время. Он был впечатляющим, его техника была безумной. И он очень, очень хороший человек», - сказал Салах в программе на канале «Ливерпуля» в YouTube.

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