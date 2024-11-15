Мудрик может уйти из «Челси» в другой клуб АПЛ

Михаил Мудрик выступает за «Челси» уже почти два года. Впрочем, украинский вингер пока не оправдывает затраченные на его трансфер 70 миллионов евро. В прессе часто появляются слухи о возможном переходе Мудрика в более скромный клуб по статусу.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Transfers, интерес к Мудрику проявляет «Кристал Пэлас». «Орлы» хотят арендовать украинца у «Челси» на вторую часть сезона 2024/2025.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик поучаствовал в 14 матчах «Челси». В них 23-летний футболист записал на свой счёт два гола и пять результативных передач на партнёров.