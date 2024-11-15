Защитник «Челси» Кукурелья высказался о загруженном графике

Защитник лондонского «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья дал комментарий относительно загруженного календаря.

«Я уже в шутку говорю, что если все пройдет хорошо, то до лета 2027 года у меня не будет отпуска. Но такое огромное количество матчей сильно влияет на организм», - передает слова испанского защитника Onda Cero.

26-летний левый латераль играет за «пенсионеров» с августа 2022 года. Его контракт с лондонцами рассчитан до середины 2028-го.

В текущем сезоне Премьер-лиги Марк провел десять поединков, в которых получил шесть желтых карточек.