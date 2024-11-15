«Ливерпуль» может купить полузащитника - названо имя

Полузащитник французского «Лиона» Райан Шерки может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Согласно сведениям источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы вели предварительные переговоры насчет возможного подписания Шерки. Контракт игрока рассчитан до середины 2026 года, его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Шерки провел семь поединков, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. В пассиве игрока две желтые карточки.