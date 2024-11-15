«Арсенал» и «Ливерпуль» поборются за игрока стоимостью 100 млн евро

Атакующий полузащитник Мохаммед Кудус, права на которого принадлежат лондонскому «Вест Хэму», находится в сфере интересов двух топовых клубов Премьер-лиги.

Согласно данным таблоида Daily Mail, в услугах 24-летнего ганца заинтересованы «Арсенал» и «Ливерпуль». Стоит отметить, что в контракте Кудуса прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между Мохаммедом и «молотобойцами» рассчитан до лета 2028 года.

«Ливерпуль» и «Арсенал» раздумывают над активацией клаузулы Кудуса летом следующего гда. Сам игрок хотел бы перейти в клуб уровня Лиги чемпионов.