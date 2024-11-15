Экс-футболист «Реала» выбрал в команду защитника за 80 млн евро

«Возможно, «Реалу» нужно потратить около 80 миллионов на парня вроде Салиба. Такой футболист на десять лет может закрыть позицию в обороне «Реала». Мадридский клуб вообще очень редко ошибается с трансферами», - передает слова Алькорты Cadena Ser.