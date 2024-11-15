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Экс-футболист «Реала» выбрал в команду защитника за 80 млн евро

15 Ноября 2024 • 12:11 Комментировать

Экс-футболист мадридского «Реала» Рафаэль Алькорта выбрал нового центрального защитника для «королевского» клуба. Он посоветовал «сливочным» обратить внимание на Вильяма Салиба из лондонского «Арсенала».

«Возможно, «Реалу» нужно потратить около 80 миллионов на парня вроде Салиба. Такой футболист на десять лет может закрыть позицию в обороне «Реала». Мадридский клуб вообще очень редко ошибается с трансферами», - передает слова Алькорты Cadena Ser.

В текущем сезоне Салиба поучаствовал в 12 поединках «канониров», не сделал голевых действий. Рыночная стоимость французского защитника составляет 80 миллионов евро. Его трудовой договор рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Вильям Салиба Рафаэль Алькорта ещё теги
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