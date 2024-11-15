Ольмо высказался о «Золотом мяче» Родри

«Родри провел несколько лет на высоком уровне. Вершиной этих лет стала победа на Евро-2024. Он заслужил эту награду. Хотя были и другие достойные номинанты, например, Дани Карвахаль. В этот раз испанский футбол одержал победу», - передает слова Ольмо AS.