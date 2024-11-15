Ольмо высказался о «Золотом мяче» Родри

Хавбек каталонской «Барселоны» Дани Ольмо поделился мнением об итогах «Золотого мяча». Престижную награду в этом году выиграл полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.
«Родри провел несколько лет на высоком уровне. Вершиной этих лет стала победа на Евро-2024. Он заслужил эту награду. Хотя были и другие достойные номинанты, например, Дани Карвахаль. В этот раз испанский футбол одержал победу», - передает слова Ольмо AS.
Напомним, что второе место в голосовании «Золотого мяча» занял бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Топ-3 замкнул еще один представитель «королевского» клуба – полузащитник Джуд Беллингем.
Бан пользователя