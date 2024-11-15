Стало известно, от чего зависит будущее Салаха в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» может потерять Мохамеда Салаха после окончания сезона свободным агентом.

Контракт форварда с «красными» истекает в конце июня. По информации журналиста Джеймса Пирса, «Ливерпуль» намерен удержать Салаха в своих рядах, сам египтянин также хотел бы остаться. Всё будет зависеть от того, смогут ли стороны договориться по базовой зарплате, структуре бонусов и продолжительности соглашения.

Мохамед Салах представляет цвета «Ливерпуля» с лета 2017 года. В текущем сезоне 32-летний футболист отметился десятью забитыми мячами и десятью результативными передачами, проведя 17 поединков за команду Арне Слота во всех турнирах.