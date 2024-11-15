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«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока, который интересен грандам Ла Лиги

15 Ноября 2024 • 06:37 Комментировать
Атлетико М
...
Алавес
23.11 18:15

Полузащитник загребского «Динамо» Мартин Батурина заинтересовал ещё один топ-клуб.

Возможность приобретения 21-летнего футболиста рассматривает «Манчестер Юнайтед» – трансфер может состояться уже в январе, докладывает TEAMtalk. За успехами перспективного хорвата также следят «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Мартин Батурина оценивается экспертами портала Transfermarkt в 20 млн евро. В текущем сезоне атакующий хавбек записал себе в актив два забитых мяча и семь результативных передач, проведя 17 матчей за загребское «Динамо» во всех турнирах. 

В составе сборной Хорватии молодой игрок провёл семь поединков, по разу отметившись голом и ассистом.

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