Стало известно, когда Аморим проведёт первую тренировку в «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим скоро приступит к работе.

О назначении португальского специалиста было объявлено в начале ноября, а с 11 числа вступил в силу его контракт с английским грандом. Как информирует журналист Бен Джейкобс, в понедельник Аморим должен провести свою первую тренировку в «Манчестер Юнайтед» – ожидается, что к этому времени 39-летний наставник уже получит визу.

Первый матч «красных дьяволов» под руководством нового рулевого состоится 24 ноября в рамках Премьер-лиги – соперником будет «Ипсвич».

Напомним, до переезда в Англию Рубен Аморим на протяжении четырёх с половиной лет работал в лиссабонском «Спортинге». Во главе «Юнайтед» он заменит Эрика тен Хага, уволенного в конце октября.