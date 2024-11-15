Родри – третий по среднему рейтингу в АПЛ в 2024 году, Холанн – лишь десятый

Портал WhoScored составил список игроков с лучшей средней оценкой в Премьер-лиге с начала 2024 года.

Рейтинг возглавляет вингер «Арсенала» Букайо Сака, чьи выступления оценены алгоритмами в 7,84 балла. Второе место занимает Коул Палмер из «Челси» (7,77), а замыкает тройку лучших новоиспечённый обладатель «Золотого мяча» Родри (7,66), представляющий «Манчестер Сити».

Четвёртым идёт Кевин де Брёйне из того же «Манчестер Сити» (7,61), пятый – Мартин Эдегор из «Арсенала» (7,49). Шестое место делят Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Кай Хаверц («Арсенал»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас») и Фил Фоден («Манчестер Сити») – по 7,47 у каждого. Форвард «горожан» Эрлинг Холанн замыкает десятку – 7,41.