Родри забил больше голов за сборную в 2024 году, чем Винисиус

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор показывает не самую впечатляющую результативность в матчах за сборную Бразилии.

24-летний футболист провёл десять поединков за «селесао» в 2024 году, но лишь дважды поразил ворота соперников. Что любопытно, опорник Родри Эрнандес, недавно обошедший Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч», за тот же период забил три гола в составе сборной Испании, сыграв при этом девять матчей. Более того, два из трёх голов испанского хавбека пришлись как раз на игру с Бразилией, которая состоялась в марте (3:3).

Напомним, Винисиус финишировал вторым по итогам голосования «Золотого мяча» – отставание от Родри составило 41 балл.