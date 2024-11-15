Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Родри забил больше голов за сборную в 2024 году, чем Винисиус

15 Ноября 2024 • 04:21 Комментировать
Бразилия
...
Уругвай
20.11 03:45

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор показывает не самую впечатляющую результативность в матчах за сборную Бразилии.

24-летний футболист провёл десять поединков за «селесао» в 2024 году, но лишь дважды поразил ворота соперников. Что любопытно, опорник Родри Эрнандес, недавно обошедший Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч», за тот же период забил три гола в составе сборной Испании, сыграв при этом девять матчей. Более того, два из трёх голов испанского хавбека пришлись как раз на игру с Бразилией, которая состоялась в марте (3:3).

Напомним, Винисиус финишировал вторым по итогам голосования «Золотого мяча» – отставание от Родри составило 41 балл.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Сборная Бразилии Сборная Испании Винисиус Жуниор Родри Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БРАЗИЛИЯ УРУГВАЙ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха 19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры Дзюба назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» больше, чем Родри и Винисиус Месси выбрал команду до 2026 года «Эль класико» легенд пройдёт в Японии – названа дата и имена звёзд Аморим выбрал ключевого игрока после прихода в «Манчестер Юнайтед» Роналду: «Если смогу забить 1000 голов – хорошо, если нет – больше меня тоже никто не забил» Стало известно, откуда «Реал» досрочно узнал результат голосования за «Золотой мяч» Салах: Все мы уйдём из «Ливерпуля»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Криштиану Роналду получил новую награду Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Медведев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира АТР, уступив Синнеру «Спартак» разобрался с «Северсталью» в матче КХЛ Корешков спрогнозировал, сколько раундов будет длиться бой Шары Буллета и Пейджа на турнире UFC в Саудовской Аравии Экс-игрок СКА Рыбин высказался о провальной игре «Амура» в этом сезоне в КХЛ «Один на подлёте, другой на излёте»: Тактаров высказался о предстоящем поединке Буллет — Пейдж Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Ноября
04:21 · Англия. Премьер-лига
Родри забил больше голов за сборную в 2024 году, чем Винисиус
00:48 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» Кёртис Джонс забил в дебюте за сборную Англии
00:17 · Англия. Премьер-лига
Райя назвал вратаря, игра которого его восхищала
14 Ноября
23:46 · Англия. Премьер-лига
Холанн обошёл Марадону по голам за сборную 1
23:27 · Англия. Премьер-лига
Аке объяснил трудности «Манчестер Сити» в матчах с аутсайдерами АПЛ
23:16 · Англия. Премьер-лига
Тонали забил впервые за 460 дней
23:08 · Англия. Премьер-лига
В «Бенфике» надеются, что Альваро Фернандес откажет «Манчестер Юнайтед»
22:57 · Англия. Премьер-лига
Аморим нашёл для Рэшфорда место в новой схеме «Манчестер Юнайтед»
22:28 · Англия. Премьер-лига
Антони определился с планами на будущее
21:50 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» придумали, как подписать Дьёкереша
20:30 · Англия. Премьер-лига
Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед»
19:21 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Ливерпуль» поборются за игрока «Челси» слухи
17:46 · Англия. Премьер-лига
Саа предложил «Манчестер Юнайтед» подписать двух звёзд
17:38 · Англия. Премьер-лига
Судья из Англии мог употреблять наркотики на Евро-2024
13:45 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: «Есть много вещей, которые вы не знаете о Криштиану Роналду» 3
13:07 · Англия. Премьер-лига
Родри, Кроос и Вирц - номинанты на приз лучшему полузащитнику 2024 года
12:56 · Англия. Премьер-лига
Названы девять претендентов на награду лучшему тренеру года
12:51 · Англия. Премьер-лига
Холанн, Винисиус, Мбаппе - претенденты на награду лучшему нападающему года
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Сити» в списке: названы претенденты на звание клуба года 1
12:09 · Англия. Премьер-лига
Роналду, Месси, Ямаль и другие: названы претенденты на награду игроку года 2
11:44 · Англия. Премьер-лига
Родри назвал двух самых сложных соперников - это не Роналду 4
11:36 · Англия. Премьер-лига
Канисарес выбрал между Родри и Бускетсом
04:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» претендует на дорогостоящего игрока сборной Испании 2
04:30 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт: «Я пришёл в «Манчестер Юнайтед» не ради тен Хага»
04:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может обменять Антони на другого бразильца 2
Все новости