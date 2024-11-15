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Игрок «Ливерпуля» Кёртис Джонс забил в дебюте за сборную Англии

15 Ноября 2024 • 00:48 Комментировать
Греция
0:3
Англия
окончен

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс ярко дебютировал в составе сборной Англии.

23-летний футболист установил на табло итоговый счёт в матче Лиги наций против Греции (3:0), отличившись на 83-й минуте. По данным Opta, Джонс стал первым за 42 года представителем «Ливерпуля», сумевшим забить в дебютном поединке за сборную Англии. В ноябре 1982 года это сделал Сэмми Ли – что любопытно, он тоже поразил ворота в выездной игре с Грецией.

Прежде чем впервые сыграть за национальную команду, Кёртис Джонс провёл 146 матчей за «Ливерпуль», отметившись в них 17 голами и 18 результативными передачами.

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Ливерпуль Сборная Англии Сборная Греции Сэмми Ли Кёртис Джонс ещё теги

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