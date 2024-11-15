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Райя назвал вратаря, игра которого его восхищала

15 Ноября 2024 • 00:17 Комментировать
Дания
...
Испания
1 5.30 X 3.20 2 1.80
Через 21 ч. 34 мин.

Голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя назвал своего кумира среди вратарей.

29-летний футболист «канониров» выделил бывшего стража ворот мадридского «Реала» и испанской национальной команды Икера Касильяса.

«Я восхищался рефлексами Касильяса, его кошачьими прыжками, его аурой. Выступая за «Реал», он мог не иметь работы на протяжении всего матча, а на 90-й минуте совершить решающее спасение и принести команде победу. Он оставался в игре, даже ничего не делая, и ему удавались потрясающие сейвы в концовках. Этого очень трудно достичь, но это невероятно важное умение для топ-клуба или топ-сборной», – приводит Madrid Xtra слова Райи.

Икер Касильяс завершил игровую карьеру в 2020 году.

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Реал Мадрид Арсенал Лондон Икер Касильяс Сборная Испании Давид Райя ещё теги

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