Райя назвал вратаря, игра которого его восхищала

Голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя назвал своего кумира среди вратарей.

29-летний футболист «канониров» выделил бывшего стража ворот мадридского «Реала» и испанской национальной команды Икера Касильяса.

«Я восхищался рефлексами Касильяса, его кошачьими прыжками, его аурой. Выступая за «Реал», он мог не иметь работы на протяжении всего матча, а на 90-й минуте совершить решающее спасение и принести команде победу. Он оставался в игре, даже ничего не делая, и ему удавались потрясающие сейвы в концовках. Этого очень трудно достичь, но это невероятно важное умение для топ-клуба или топ-сборной», – приводит Madrid Xtra слова Райи.

Икер Касильяс завершил игровую карьеру в 2020 году.