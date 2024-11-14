Холанн обошёл Марадону по голам за сборную

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн в очередной раз отличился за сборную Норвегии.

Звёздный игрок поразил ворота соперников из Словении на 45-й минуте проходящего сейчас поединка Лиги наций, уставив на табло счёт 2:1 в пользу норвежцев. В активе 24-летнего форварда теперь 35 голов в 38 матчах за национальную команду. Он обошёл по количеству забитых мячей на международном уровне легендарного Диего Марадону, отличившегося за Аргентину 34 раза в 91 игре.

Эрлинг Холанн дебютировал за сборную Норвегии в сентябре 2019 года. Лидер атаки «Манчестер Сити» стал автором четырёх голов в пяти матчах нынешнего розыгрыша Лиги наций.