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Холанн обошёл Марадону по голам за сборную

14 Ноября 2024 • 23:46 Комментировать (1)
Словения
1:3
Норвегия
1 3.00 X 3.35 2 2.45
2-й тайм

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн в очередной раз отличился за сборную Норвегии.

Звёздный игрок поразил ворота соперников из Словении на 45-й минуте проходящего сейчас поединка Лиги наций, уставив на табло счёт 2:1 в пользу норвежцев. В активе 24-летнего форварда теперь 35 голов в 38 матчах за национальную команду. Он обошёл по количеству забитых мячей на международном уровне легендарного Диего Марадону, отличившегося за Аргентину 34 раза в 91 игре.

Эрлинг Холанн дебютировал за сборную Норвегии в сентябре 2019 года. Лидер атаки «Манчестер Сити» стал автором четырёх голов в пяти матчах нынешнего розыгрыша Лиги наций.

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СЛОВЕНИЯ НОРВЕГИЯ
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
14 Ноября 2024 в 23:54
ай красава ингерский лось.. играть в аткровенна слабой сборнай и опередить марадону причем в разы по соотнашению голы-игры.. хе..
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