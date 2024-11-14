Аке объяснил трудности «Манчестер Сити» в матчах с аутсайдерами АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался о недавних проблемах команды.

«Горожане» проиграли в четырёх последних поединках во всех турнирах. В Премьер-лиге команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место после 11 туров, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков.

«В таких матчах, как против «Саутгемптона» и «Вулверхэмптона», люди думают, что мы должны легко победить, но в этом чемпионате не бывает простых игр. Каждая команда способна разыгрывать мяч коротко, хороша на мяче, и противостоять этому непросто», – цитирует City Xtra Аке.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет на своём поле против «Тоттенхэма» – встреча состоится 23 ноября.