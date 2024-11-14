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Тонали забил впервые за 460 дней

14 Ноября 2024 • 23:16 Комментировать
Бельгия
0:1
Италия
1 2.70 X 3.30 2 2.80
2-й тайм

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали впервые за долгое время отметился голом.

24-летний футболист открыл счёт в матче Лиги наций против Бельгии, поразив ворота на 11-й минуте. Для хавбека этот гол стал первым на уровне клуба и сборной за 460 дней. Предыдущий точный удар итальянца датирован августом 2023 года – тогда он огорчил «Астон Виллу» в поединке первого тура АПЛ-2023/24.

Напомним, Сандро Тонали не играл с октября прошлого года по август нынешнего из-за дисквалификации.

Следить за матчем сборных Бельгии и Италии можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция.

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Ньюкасл Сборная Италии Сандро Тонали ещё теги

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