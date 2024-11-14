Тонали забил впервые за 460 дней

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали впервые за долгое время отметился голом.

24-летний футболист открыл счёт в матче Лиги наций против Бельгии, поразив ворота на 11-й минуте. Для хавбека этот гол стал первым на уровне клуба и сборной за 460 дней. Предыдущий точный удар итальянца датирован августом 2023 года – тогда он огорчил «Астон Виллу» в поединке первого тура АПЛ-2023/24.

Напомним, Сандро Тонали не играл с октября прошлого года по август нынешнего из-за дисквалификации.

Следить за матчем сборных Бельгии и Италии можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция.