В «Бенфике» надеются, что Альваро Фернандес откажет «Манчестер Юнайтед»

Левый защитник «Бенфики» Альваро Фернандес интересен топ-клубам.

Португальский гранд выкупил испанца у «Манчестер Юнайтед» летом нынешнего года. По сообщениям различных источников, сейчас за 21-летним футболистом следят многие статусные клубы, включая всё тот же «Манчестер Юнайтед».

В «Бенфике» надеются, что Фернандес откажется от возвращения в ряды «красных дьяволов», поскольку продать игрока в другой клуб было бы гораздо более выгодно, отмечает Record. У манкунианцев есть право обратного выкупа латераля за 19 млн евро, в то время как для всех остальных сумма отступных значительно выше – около 50 млн евро.